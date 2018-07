Guerre commerciale Washington-Pékin : Séoul cherche des mesures d’urgence

Séoul cherche à prendre des mesures d’urgence face à l’intensification de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Le ministre des Finances a tenu aujourd’hui une réunion consacrée aux enjeux économiques, dans un contexte où le bras de fer commercial entre les deux grandes puissances économiques s’intensifie. Elle visait essentiellement à faire le point sur la situation de l’emploi et à trouver des mesures à prendre face à une nouvelle escalade des tensions sur le front commercial entre ces deux Etats. Selon le vice-Premier ministre à l’économie, l’amélioration du marché du travail nécessitera d’importants efforts sur le long terme. Kim Dong-yeon a souligné l’importance de doper la croissance à travers l’innovation afin de créer de nouveaux emplois. Il a également exprimé ses préoccupations quant aux éventuelles conséquences négatives de la guerre commerciale entre Washington et Pékin sur l’économie nationale.



De son côté, le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur a organisé une réunion afin de mettre en place un système de coopération avec le secteur privé. Les participants ont tenté d’élaborer des mesures adaptées aux différents scénarios. Dans ce cadre, ils ont analysé l’impact de l’imposition de droits de douane par les deux pays sur les exportations sud-coréennes. Les autorités se montrent déterminées à réagir activement face aux mesures tarifaires sur les automobiles que Washington peut imposer en s’appuyant sur l'article 232 de sa loi sur le commerce. Dans ce cadre, le ministre de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie Paik Un-gyu s’est rendu en juin aux Etats-Unis.



Certains remettent en question ces réunions qui arrivent toujours aux mêmes conclusions : un suivi strict de la situation et la minimisation de l’impact sur l’économie et les entreprises. Pourtant, beaucoup reconnaissent la difficulté à laquelle fait face le gouvernement. Coincé entre deux puissances économiques mondiales, le pays du Matin clair dispose de trop peu de marge de manœuvre. D’ailleurs, il est presque impossible d’évaluer avec précision les effets de cette guerre commerciale sur son économie, car des hausses mutuelles de droits de douane concernent de plus en plus de domaines. Le Wall Street Journal estime l’impact de ce bras de fer commercial sur les exportations des produits « made in Korea » à 57 milliards de dollars, ce qui est le plus élevé après le Mexique. L’automobile sera le secteur le plus touché avec 38,8 milliards de dollars, devant les TIC et les semi-conducteurs avec respectivement 6,3 et 6,2 milliards de dollars.