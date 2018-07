Moon Hae-sang, nouveau président de l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a élu ce matin son président et ses deux vice-présidents pour la seconde moitié de la 20e législature. Ce qui a mis fin au vide législatif qui durait depuis 46 jours. C’est Moon Hae-sang, un député élu à six reprises du Minjoo, le parti au pouvoir, qui occupera désormais le perchoir. Dès son élection, il a quitté sa formation, en vertu de la loi relative au Parlement. Il exercera sa nouvelle fonction jusqu’à la fin de cette législature, à savoir mai 2020. Les deux postes de vice-président sont revenus respectivement à Lee Ju-young, député élu cinq fois du Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition, et à Joo Seung-yong, élu à quatre reprises et rattaché au Bareun-Avenir, la deuxième formation de l’opposition. L’Assemblée élira les présidents des commissions permanentes lors d’une séance plénière lundi. Une fois ces postes-clés pourvus, elle pourra entamer véritablement ses activités de la seconde moitié de la 20e législature.



Le nouveau président a exprimé sa ferme volonté de dynamiser le parlementarisme. Pour citer sa métaphore, si la première moitié de la législature actuelle était la « saison de la Cheongwadae », la seconde sera la « saison du Parlement ». Moon Hae-sang a fait valoir l’importance de la « gouvernance basée sur la coopération » étant donné le multipartisme actuel. Certes, le vide est comblé au plus haut niveau à l’Assemblée nationale, mais le chemin reste semé d’embûches.



Selon le calendrier convenu par la majorité et l’opposition, il faudra bientôt organiser les audits de confirmation pour les nommés aux postes de préfet de police et de juge de la Cour suprême, et également élire les membres de la commission nationale des droits de l’Homme et celle des droits des citoyens. Si les partis d’opposition mettent des bâtons dans les roues, et que la présidence impose ses nominations, cela risque de paralyser tout le système politique. Par ailleurs, le parti présidentiel et les camps d’opposition ont des priorités différentes en matière d’adoption de projets de loi. C’est la raison pour laquelle beaucoup comptent sur le nouveau président de l’Assemblée nationale. Moon Hae-sang est apprécié pour son leadership centré sur l’harmonie et la tolérance, sa sociabilité et ses affinités. Et les deux vice-présidents devraient l’épauler pour mettre le Parlement sur la bonne voie.