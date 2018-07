Moon dévoile une feuille de route en trois étapes pour la paix en Asie

En cette dernière journée de sa visite à Singapour, le président de la République a dévoilé sa feuille de route en trois étapes pour la paix en Asie lors de son discours dans le cadre de l’événement « Singapore Lecture ». Moon Jae-in a ensuite participé à une rencontre avec les représentants de ses compatriotes résidant dans la cité-Etat avant de regagner Séoul. Ainsi, il a achevé sa tournée de six jours et deux visites d’Etat en Asie du Sud. L’occupant de la Cheongwadae s’était d’abord envolé pour l’Inde. Là-bas, il a mis l’accent sur la diplomatie économique.



Moon a pris part au Forum d’affaires Séoul-New Delhi, lundi dernier, ainsi qu’à une table ronde des chefs de grandes entreprises des deux nations, le lendemain. A l’occasion, il a appelé les industriels et financiers indiens à investir en Corée du Sud. A l’issue de leur sommet mardi dernier, le chef de l’Etat et le Premier ministre indien Narendra Modi ont adopté un communiqué baptisé « Déclaration de vision » en 17 points. Ce texte présente les mesures marquantes visant à renforcer la coopération économique bilatérale. Par exemple, il promet de doubler les échanges commerciaux des deux partenaires d’ici 2030, à hauteur de 50 milliards de dollars. Les deux pays se sont mis d’accord pour renforcer leur coopération dans les domaines des TIC et de la biotechnologie, et pour faire face ensemble à la quatrième révolution industrielle. Ils ont aussi convenu d’engager la coopération dans l’industrie de la défense. Il s’agissait de conjuguer la « nouvelle politique du Sud » de Moon avec la « nouvelle politique de l’Est » proclamée par Modi. Leur initiative a permis de jeter les bases pour construire un partenariat inclusif pour l’avenir. Par ailleurs, le dirigeant sud-coréen a rencontré Lee Jae-yong, l’héritier du groupe Samsung, lors de la cérémonie d’inauguration d’une usine de téléphones portables à Noida. Il s’est aussi entretenu avec Anand Mahindra, directeur général du groupe Mahindra & Mahindra, le plus gros actionnaire du constructeur automobile sud-coréen Ssangyong Motor. Ainsi, il a tâché non seulement de plaider pour la coopération bilatérale, mais aussi d’exprimer sa volonté de soutenir les entreprises du pays.



Quant à sa visite à Singapour, elle s’est focalisée sur la paix. Le président sud-coréen a remercié le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong de sa coopération pour l’organisation du sommet historique Pyongyang-Washington. Les deux dirigeants se sont entendus pour renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. Et enfin, lors du « Singapore Lecture », Moon Jae-in a présenté sa feuille de route pour la paix dans la péninsule coréenne et dans l’Asean. Ce discours a attiré une grande attention, d’autant plus que le locataire de la Maison bleue est amené à jouer un rôle de « facilitateur » dans les négociations de dénucléarisation avec le régime de Kim Jong-un. Selon ce texte, celle-ci est une condition préalable à la coprospérité en Asie, avant la déclaration de la fin de la guerre de Corée et l’établissement d’un régime de paix, qui permettront de former une communauté économique entre le Sud et le Nord. Cette nouvelle « carte économique » devrait s’élargir à la nouvelle politique du Sud pour s’imposer comme un nouveau moteur de la croissance de l’Asean.