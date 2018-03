Quelles directions pour les négociations sur l’accord de libre-échange Corée du Sud et les Etats-Unis ?

Séoul et Washington ont terminé leur deuxième round de négociations concernant une possible révision de leur accord de libre-échange (ALE). Après les discussions qui se sont tenues les 31 janvier et 1er février, le ministre-délégué au commerce extérieur, Kim Hyun-chong, a déclaré que les deux parties étaient engagées dans d’intenses discussions et qu’il restait encore un long chemin à parcourir.

Il semblerait toutefois que les négociations de la semaine dernière marquent le début d’un bras de fer entre les deux pays quant à une possible modification de leur traité commercial. Les détails des échanges n’ont pas été divulgués au public, mais les deux parties auraient eu des discussions animées sur les principaux points qui étaient à l’ordre du jour. En particulier, Washington aurait soulevé le problème du déséquilibre commercial, en particulier au niveau de l’automobile, avec la nécessité d’utiliser davantage de pièces fabriquées en Amérique sur les automobiles sud-coréennes qui y sont exportées et les règles de sécurité et d’environnement en Corée du Sud.

Pour Séoul, la première demande ne pose pas de gros problème pour le moment, mais avec le temps, elle pourrait porter un gros coup à toute l’industrie automobile locale.