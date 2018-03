Quelles conséquences d’une hausse des taux américains sur l’économie sud-coréenne ?

La dégringolade de la principale place boursière américaine a secoué la semaine dernière les marchés sud-coréens. Petit rappel, le 7 février dernier, le Kospi, l’indice de référence de la bourse sud-coréenne est passé sous la barre des 2 400 points pour la première fois depuis quatre mois, alors qu’en même temps le taux de change entre le won et le dollar et les rendements des obligations souveraines augmentaient. Deux jours plus tard, le Kospi descendait cette fois-ci sous les 2 350 points suite à une nouvelle chute des valeurs américaines, alors que le billet vert fleuretait avec les 1 100 wons.

Cette année, la banque centrale américaine (Fed) a dit qu’elle allait augmenter ses taux au moins trois fois en 2018. Mais les dernières grosses pertes du Dow Jones pourraient l’inciter à les relever plus vite que prévu, mais surtout une fois de plus que prévu.

Ce qui est une mauvaise nouvelle pour la Corée du Sud. Car l’écart des taux entre les deux pays deviendrait alors défavorable au pays du Matin clair. Ce qui inciterait les investisseurs étrangers à quitter le marché local, et donc mécaniquement ferait baisser la cote des valeurs locales et affecterait les prix des logements.