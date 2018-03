Quels effets économiques potentiels de ces jeux ?

Les 23e Jeux olympiques d’hiver se déroulent actuellement dans les stations de sport d’hiver sud-coréenne de PyeongChang, dans la province de Gangwon. Et durant cette grosse quinzaine de jours de compétitions, les quelque 3 000 athlètes qui sont venus de 92 pays vont tenter de se faire une place dans l’histoire de ce festival sportif international. Et alors que les yeux du monde entier sont tournés en direction de cette petite ville à une centaine de kilomètre à l’est de Séoul, l’attention est également portée sur les effets économiques potentiels de ces jeux pour le pays hôte qu’est la Corée du Sud.

En effet, pour Séoul, les attentes sont élevées. L’Institut national de l’économie industrielle et du commerce a calculé que les retombées économiques de ces jeux pourraient se monter à plus de 18 milliards de dollars. L’institut de recherche Hyundai est, quant à lui, même plus optimiste et avance un chiffre de 58 milliards, dont presque un tiers venant d’avantages directs tels que l’investissement dans les équipements pour les collectivités et un essor de l’industrie touristique, et le reste d’avantages indirects qui s’étaleront sur les dix prochaines années. A côté de cela, il y aura des répercussions invisibles, comme la promotion de l’image de marque des entreprises du pays. De la même manière, les Jeux de cet hiver devraient avoir un impact significatif sur l’image du pays et les résultats des entreprises locales.

Mais les risques de pertes sont aussi grands aux regards des précédentes éditions. Aussi, le gouvernement doit-il trouver un moyen pour garder la dynamique optimiste actuelle, même après les Jeux, pour favoriser le décollage économique de cette région à l’est du pays.