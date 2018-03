Baisse record du taux de natalité en Corée du Sud

Le nombre de nouveau-nés en Corée du Sud a chuté pour atteindre un nouveau plancher record. Selon un rapport publié par le Bureau des statistiques de Corée le 28 février, 357 700 bébés sont nés en 2017, ce qui représente une baisse de 11 % par rapport à l’année précédente. Et ce chiffre est particulièrement alarmant, puisque c’est la première fois qu’il tombe sous la barre des 400 000. Et cela ne devrait pas s’améliorer puisque le taux de fécondité du pays a atteint un plancher record de 1,05 l’année dernière.

Le plus inquiétant est que si le phénomène se poursuit, d’autres problèmes bien plus graves vont inévitablement apparaître. Notamment, le pays risque de tomber dans le piège d’une croissance faible à cause de la diminution de la population en âge de travailler dans les années à venir. Par ricochet, le problème de qui va payer pour les dépenses médicales des personnes âgées. Parallèlement, les retraites sont un autre problème. Car il va être impossible de maintenir le système de retraite actuel si ceux qui sont économiquement actifs ne peuvent pas l’assumer. Aussi le système d’assurance sociale n’aura-t-il plus aucun sens et le gouvernement sera obligé de taxer plus pour résoudre certains problèmes sociaux comme la pauvreté des personnes âgées.