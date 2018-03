Politique d’emploi des jeunes du gouvernement de Moon Jae-in

Le gouvernement de Moon Jae-in vient de dévoiler son plan pour lutter contre le chômage des jeunes lors d’une réunion présidée par le chef de l’Etat le 15 mars dernier. L’objectif est de réduire le taux de chômage de cette catégorie de la population à moins de 8 % en créant entre 2018 et 2021 jusqu’à plus de 220 000 emplois. Et pour y parvenir, il a posé trois principes qui sont un soutien pragmatique aux jeunes à la recherche d’un travail, la création d’emplois dans le secteur privé et des subventions directes et temporaires pour les jeunes.

Ce plan fait de plusieurs nouvelles mesures montre ainsi que celui-ci a mobilisé tous les moyens d’action en son pouvoir pour lutter contre ce fléau du chômage des jeunes.

Mais la tâche s’annonce ardue. Petit rappel : les gouvernements précédents ont mis en place des politiques de l’emploi, jusqu’à 21, ces dix dernières années, mais aucune n’a marché. Cela pour plusieurs raisons. Premièrement, les soutiens ont surtout visé à créer des emplois que les jeunes ne voulaient pas vraiment. Deuxièmement, les politiques ont été inadéquates pour inciter les gens économiquement inactifs à entrer sur le marché du travail. Enfin, ces politiques étaient pour la plupart séparées des politiques industrielles, ce qui n’a pas permis d’effet de synergie. Pour créer plus d’emplois de qualité qui séduiront les jeunes, l’exécutif devra donc tirer les leçons des politiques précédentes.