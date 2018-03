Séoul exempté de droits tarifaires sur les importations américaines d’acier

Les produits sidérurgiques sud-coréens vont éviter ce que l’on appelle au pays du Matin clair la « bombe tarifaire » américaine, même si cela est pour le moment une décision temporaire. Le 22 mars, le locataire de la Maison blanche Donald Trump a en effet déclaré dans un communiqué que les Etats-Unis exempteraient temporairement six pays ou bloc économique, dont la Corée du Sud et l’Union européenne des lourds tarifs sur les importations d’acier et d’aluminium jusqu’à la fin du mois prochain.



Si Donald Trump a cité l’engagement conjoint de la Corée du Sud et des Etats-Unis pour éliminer la menace nucléaire nord-coréenne et leur longue alliance militaire comme raison pour inclure la Corée du Sud dans la liste de l’exemption tarifaire temporaire, le véritable objectif de cette décision pourrait concerner les négociations en cours entre les deux alliés pour amender leur accord de libre-échange en faveur de Washington. Car si les négociations commerciales avec Séoul ne vont pas dans la direction que Washington souhaite, la partie américaine pourra toujours agiter la menace de tarifs supplémentaires sur l’acier sud-coréen pour faire plier Séoul.