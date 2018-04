Les défis de l’industrie automobile sud-coréenne

L’industrie automobile sud-coréenne est confrontée à d’énormes défis tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Si les véhicules « made in Korea » ont réussi au fil des ans à s’imposer sur le marché international pour se hisser aujourd’hui parmi les 10 premiers pays fabricant des voitures, la Corée du Sud est le seul pays qui a vu une baisse de sa production automobile pendant deux années de suite. Une mauvaise nouvelle venant jamais seule, les spéculations vont bon train quant à un possible retrait de GM du pays, soulevant un peu plus les inquiétudes d’une crise imminente dans l’industrie automobile locale.

Car les indicateurs du secteur montrent que la situation est plutôt grave. L’année dernière, les marges bénéficiaires de Hyundai Motor et de sa filliale Kia Motors sont restées respectivement dans la fourchette de 4 et 1 %, ce qui signifie qu’ils ont échappé de justesse à un déficit. Alors que les grands constructeurs mondiaux ont vu les leurs se situer entre 7 et 9 %, certaines marques affichant même 10 %. En plus, les parts de marché des fabricants sud-coréens aux Etats-Unis diminuent, alors qu’ils n’ont toujours pas réussi à bien s’imposer sur d’autres marchés. Et les chances de voir les choses s’améliorer sont très minces.