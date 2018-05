Les effets économiques potentiels du prochain sommet intercoréen

A l'approche du sommet historique entre les dirigeants des deux Corées ce vendredi, la communauté diplomatique mais aussi les marchés financiers et le secteur des entreprises locales attendent avec impatience qu’il en ressorte des résultats positifs. Il est possible que Moon Jae-in et Kim Jong-un déclarent la fin officielle de la guerre de Corée, et les attentes sont grandes autour d’une atténuation des risques géopolitiques qui sont l'un des principaux facteurs de la sous-estimation de l'économie sud-coréenne.



Cette semaine nous revenons sur les effets économiques potentiels du sommet intercoréen qui va se dérouler à la fin du mois.