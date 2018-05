Espoir d’un renouveau de la coopération économique entre les deux Corées

Depuis le sommet intercoréen 2018, les espoirs sont grands quant à une nouvelle coopération économique entre les deux Corées. Car avec la déclaration de Panmunjom faite vendredi dernier, dirigeants nord et sud-coréens se sont engagés à conclure de nombreux accords importants qui devraient permettre de développer davantage les relations inter-coréennes.

En effet, pour ce qui est de la coopération économique entre les deux Corées, la déclaration précise que les deux parties sont convenues de mettre en œuvre activement les projets mentionnés dans la déclaration du 4 octobre 2007. Ce qui devrait fournir un nouvel élan pour jeter les bases d’une nouvelle coopération économique nord-sud. A commencer par les lignes ferrovières. D’abord, la ligne Gyeongeui qui longe la partie ouest de la péninsule coréenne de Séoul à Sinuiju en Corée du Nord, et dont une partie a été reconnectée après le premier sommet intercoréen en 2000. Pour la ligne Donghae sur la côte est, les deux parties ont été achevées en 2003 et 2004, respectivement. Et le gouvernement sud-coréen pousse pour la connexion de ce réseau. Car si celui-ci était reconstitué, les trois grandes lignes de la péninsule formeraient un « H » sur la péninsule et permettrait au pays d’étendre son influence économique sur le continent à tout le continent asiatique.