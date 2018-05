Nouvelles politiques de restructuration des entreprises dans le pays

Les trois grandes sociétés sud-coréennes Kumho Tire, STX Offshore & Shipbuilding et GM Korea ont terminé leur restructuration et ont repris le chemin du travail. Contrairement au passé, quand on parlait de restructuration dans le pays, cela concernait principalement des licenciements à grande échelle. Mais ces trois grands groupes ont montré que personnel et direction pouvaient désormais travailler ensemble pour créer un nouveau cadre de restructuration.

Car au final, ces trois grandes sociétés qui étaient toutes engagées dans un bras de fer entre direction et syndicats ont réussi à éviter des licenciements massifs. Cela est semble-t-il dû au principe du gouvernement de Moon Jae-in de regarder la chose uniquement d’un point de vue économique, sans plus être influencé par des intérêts politiques. Car il faut savoir que jusqu’à peu, la logique politique prenait généralement le dessus sur la logique économique. Mais ces modèles ont échoué comme on le voit avec les restructurations du secteur de la construction navale et de l’automobile qui ont eu lieu ces dernières années. Deux secteurs qui jadis soutenaient l’économie nationale, mais qui ont échoué dans leur restructuration et qui depuis ont perdu leur compétitivité. Alors que de leur côté, leurs rivaux chinois et japonais sont parvenus à rationaliser leur gestion et à renforcer leur compétitivité grâce à des fusions et acquisitions audacieuses ou à des liquidations, le tout sans que leur gouvernement respectif n’ait eu besoin d’utiliser l’argent des contribuables.