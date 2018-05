Répercussions du retrait de Washington de l’accord nucléaire iranien sur l’économie sud-coréenne

Le 8 mai, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis se retiraient de l’accord nucléaire avec l’Iran et allaient rétablir leurs sanctions économiques contre le pays du Proche-orient. Cette décision américaine assombrit les perspectives de l’économie sud-coréenne, car le pays du Main clair dépend à 100 % des importations au niveau du pétrole qu’il raffine puis exporte sous forme de produits pétroliers. Ainsi ses importations de brut sont-elles considérées comme des coûts de fabrication. Du fait que si les prix de l’or noir augmentent, les prix à l’importation et les coûts de fabrication progressent de surcroît, et ainsi entraîne une hausse des prix des produits finis et des prix à la consommation.

En plus de cela, la loi nationale américaine appelée « National Defense Authorisation Act », la loi d’autorisation de la défense nationale, va interdire à de nombreux pays de commercer avec l’Iran. Fort heureusement, la Corée du Sud a été, une première fois, exemptée de cette disposition. Cela quand le pays perse subissait les sanctions américaines, ses entreprises ont pu continuer leurs activités commerciales avec l’Iran. Toutefois si Séoul ne parvient pas à ravoir ce statut après que les Etats-Unis ont rétabli leurs sanctions contre Téhéran, son économie sera durement touchée du fait que le pays du Proche-Orient est le troisième exportateur de pétrole du pays du Matin clair.