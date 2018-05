Bras de fer économique entre Séoul et Washington

Le 14 mai dernier, le gouvernement sud-coréen a déposé plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour contester les droits de douane américains supplémentaires imposés sur les lave-linge et panneaux solaires « made in Korea », estimant que ces mesures violaient les règles de l’OMC.

Washington prétend en effet que depuis plusieurs années les machines à laver et les panneaux solaires importés endommagent considérablement ses industries locales. Aussi a-t-il décidé d’imposer des restrictions (mesures de sauvegarde) sur leurs importations pour les trois ou quatre prochaines années.

Bien souvent, la mise en place de tarifs de sauvegarde est justifiable quand une industrie locale subit un réel préjudice. Sauf que dans le cas présent, on ne peut pas le dire. Les chiffres tendent même à dire le contraire. Ces trois derniers mois, la Corée du Sud et les États-Unis ont tenu des pourparlers bilatéraux afin de tenter de résoudre ce différend, mais ils n’ont pas réussi à s’entendre. Ce qui a ainsi conduit Séoul à demander l’arbitrage de l’OMC.