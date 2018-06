Examen des politiques économiques du président Moon Jae-in

Les principaux indicateurs économiques de la Corée du Sud dévoilés la semaine dernière montrent comment les politiques économiques du président Moon Jae-in, connues sous le nom de « J-nomics », ont marché au cours de sa première année au pouvoir. Et de plus en plus de voix se font entendre pour un examen de ces politiques qui reposent sur le principe d’augmentation des revenus des ménages pour stimuler la demande intérieure.

Car les statistiques montrent que le revenu moyen des 20 % les plus pauvres a diminué de 8 % au premier trimestre de l’année, par rapport à la même période de 2017. A l’opposé, les 20 % les plus riches ont vu leurs bénéfices augmenter de 9 %, ce qui a aggravé un peu plus l’écart des revenus.

Toutefois d’autres indicateurs sont plus positifs. L’indice de confiance des consommateurs qui a connu un ralentissement de décembre à avril de cette année, s’est établi à 107,9 en mai, soit une hausse de 0,8 point par rapport au mois précédent. Et la production industrielle du pays a elle-aussi montré des signes d’amélioration.