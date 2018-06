Les défis de l’industrie sidérurgique sud-coréenne en cette ère de protectionnisme commercial

Depuis la crise financière de 2008, et plus encore depuis l’investiture du président américain Donald Trump, le protectionnisme commercial a refait son apparition partout dans le monde.



Pour la Corée du Sud, c’est au niveau de son industrie sidérurgique que ce phénomène se fait surtout ressentir. Car même si le pays a obtenu une exemption permanente sur les tarifs concernant les importations d’acier aux Etats-Unis ( principal pays importateur d’acier dans le monde ), en échange d’un quota de ses exportations d’acier au pays de l’Oncle Sam, d’autres pays dans le monde ont commencé à imposer des restrictions à l’importation de produits sidérurgiques et métalliques « made in Korea ». Mais le pire est que ce protectionnisme qui a commencé dans le secteur de l’acier risque de s’étendre à d’autres industries.



En effet, l’industrie automobile pourrait aussi être touchée par des mesures de sauvegarde à l’importation. Et cela pourrait commencer par les Etats-Unis, du fait que le président Trump souhaite augmenter les droits d’importations de voitures étrangères dans son pays aux mêmes niveaux tarifaires qu’en Europe ou en Chine.