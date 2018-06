L’écart se creuse entre les taux sud-coréens et américains

La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé ses taux d’intérêt d’un quart de point, de 1,75 à 2 %. Ce qui fait que pour la première fois depuis l’éclatement de la crise financière mondiale en 2008, les taux de référence des Etats-Unis sont au niveau des 2 %. Cette année, c’est aussi la deuxième fois que la banque centrale américaine relève ses taux, après la hausse d’un quart de point en mars dernier.



Même si cette dernière hausse était largement anticipée, étant donné que les projections relatives à la croissance, à l’inflation et au marché du travail au pays de l’Oncle Sam se sont améliorées par rapport à mars, le problème, c’est le calendrier de ces augmentations qui sont plus rapides que prévu, et que l’écart entre les taux sud-coréens et américains est maintenant de 0,5 point. En plus, comme la Fed a prévu deux autres relèvements dans le courant du second semestre, l’écart entre les taux des deux pays risque de s’aggraver un peu plus, ce qui va devenir un facteur économique instable pour l’économie sud-coréenne du fait que Séoul peut difficilement suivre le rythme américain. Ainsi les prochaines décisions du comité de politique monétaire de la Banque de Coréed (BOK) du mois prochain devraient-elles être regardées avec beaucoup d’attention.