Répercussions de la guerre commerciale entre Washington et Pyongyang sur l’économie sud-coréenne

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine semble aller en s’intensifiant, du fait que les deux pays se sont menacés d’appliquer réciproquement des frais d’importations élevés sur de nouveaux produits. La Maison blanche a toutefois précisé que les États-Unis n’éviteraient pas la confrontation avec la Chine à moins que Pékin ne change sa politique commerciale à son égard. Mais il est peu probable que celui-ci recule. Donc si le pays de l’Oncle Sam fait un geste sur les produits chinois, la situation risque rapidement de se détériorer.



Car ces gestes de parts et d’autres vont à coup sûr affecter négativement l’économie sud-coréenne dont la dépendance aux exportations n’est plus à montrer. Le volume des exportations du pays du Matin clair est en effet le septième en importance dans le monde, et sa dépendance dans ce secteur vis à vis des États-Unis et de la Chine est beaucoup plus élevée que n’importe quel autre pays.



Selon le FMI, ces deux pays représentent 36,7 % de ses exportations totales. Et plus particulièrement, l’empire du Milieu représente près de 80 % des exportations sud-coréennes de biens intermédiaires et d’équipements. Par ailleurs, selon l’Institut de recherche économique de Hyundai, une baisse de 10 % des exportations de la Chine vers les États-Unis réduirait indirectement les exportations sud-coréennes vers le continent chinois de 28,2 milliards de dollars par an.