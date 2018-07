Entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la durée du temps de travail

Les employés sud-coréens vont désormais pouvoir trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale, avec le fait que la nouvelle loi sur la durée du temps de travail est entrée en vigueur le 1er juillet et baisse la durée maximale du travail hebdomadaire de 68 à 52 heures, soit 16 heures de moins (40 heures régulières et jusqu’à 12 heures sup maximum par semaine). Et cette réduction, comme a pu l’être l’introduction de la semaine de cinq jours en 2004, devrait apporter des changements importants dans la société.



Pour le gouvernement, ce système a été introduit pour offrir aux habitants du pays du Matin clair plus de temps pour eux et améliorer leur productivité du travail. Car aujourd’hui, même si la Corée du Sud est proche des 30 mille dollars de revenu par habitant, au niveau du temps de travail, les sud-Coréens travaillent en moyenne 2 052 heures par an, un chiffre bien au-dessus de la moyenne de 1 707 heures des pays de l’OCDE. Plus de temps passé au travail, pour une productivité toutefois bien loin derrière celle des autres pays membres de l’OCDE.



L’employé sud-coréen gagne en moyenne 34,4 dollars par heure, soit 17,6 dollars de moins que la moyenne de 52 dollars des pays de l’OCDE. En fait, les longues heures passées au travail entraînent un déséquilibre entre le travail et la vie privée et créent plus de stress, ce qui impacte sur la productivité. Aussi pour améliorer la qualité de vie et stimuler cette productivité, Séoul a-t-il décidé de raccourcir le temps de travail hebdomadaire. Un objectif qui selon lui pourrait aussi créer des emplois.