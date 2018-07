Vers une réforme de l’impôt sur le patrimoine immobilier

Le 3 juillet dernier, la commission ad hoc des réformes fiscales placée sous l’autorité du président de la République a dévoilé ses recommandations en proposant notamment d’augmenter les taxes pour les propriétaires dont les biens immobiliers dépassent un certain barème et ceux avec des actifs financiers.

Cette réforme de l’impôt sur le patrimoine immobilier porte une attention toute particulière sur l’impôt foncier, car c’est la première fois en dix ans qu’elle est réformée. Dans son texte, la commission propose d’augmenter le seuil d’entrée de l’impôt sur les biens immobiliers de cinq points chaque année et faire en sorte que le taux actuel de 80 % atteigne les 100 % en 2022. D’autres barèmes seront aussi appliqués pour les terrains vacants et les espaces commerciaux ou de bureau.

En fait, cette réforme cherche à améliorer l’égalité en matière de fiscalité, considérant que les 10 % les mieux rémunérés captent plus de 90 % des revenus. Toutefois le ministère des Finances a déclaré qu’il serait difficile de l’exécuter à partir de l’année prochaine. Car cette modification de l’impôt sur le revenu va concerner un grand nombre de retraités qui vivent de leur retraite ou de revenus locatifs, et un fardeau fiscal plus lourd pourrait avoir une incidence négative. Compte tenu de ces préoccupations, le gouvernement et le parti au pouvoir réfléchissent donc pour adopter une approche plus prudente.