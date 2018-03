Le premier réseau 5G au monde avec KT télécom

Pour les téléspectateurs, les Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang, qui se sont tenus pendant 17 jours à partir du 9 février, ont été un festival d’hiver encore plus excitant et amusant, grâce aux technologies de l’information et des communications ou TIC de KT.







Pour ces jeux, l’entreprise sud-coréenne des télécommunications KT avait en effet installé un réseau pilote 5G, 20 fois plus rapide que la 4G ou le LTE, dans les principaux lieux des épreuves sportives des jeux pour offrir aux utilisateurs des contenus en temps réel. Par exemple, une technologie vidéo 5G baptisée « Interactive Time Slice » capable de prendre une séquence avec 100 caméras en même temps comme avec une caméra de film professionnel, ou encore un service de diffusion en continu à plusieurs vues connu sous le nom de « Omni View » ont permis aux utilisateurs de voir en temps réel des informations ou des vidéos des jeux d’une période donnée. Une autre technologie, « Sync View », a aussi montré ce que pouvait voir l’athlète participant à une épreuve.

Des prouesses technologiques qui ont été remarquées puisque les médias étrangers ont fait l’éloge des technologies de pointe de KT, affirmant par la même occasion que les technologies 5G avaient fait leurs débuts à Pyeongchang.