Orion Corporation

Orion est le seul groupe de confiserie sud-coréen à être classé dans le top 15 du secteur pour la sixième année de suite par le magazine international de l’industrie de la confiserie, Candy Industry. Cette année, l’entreprise s’est même hissée en 14e position grâce au succès de plusieurs produits dont les Turtle Chip Snack, les Toonis et les O’Star.







Son succès, il le doit bien sûr à son Choco Pie, un petit gâteau de poche recouvert de chocolat et fourrés deguimauve, mais aussi à une personnalisation de sa recette. La recette varie légèrement selon les régions du monde mais le produit garde le goût intact où quel que soit le pays où on l’achète.