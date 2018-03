SG Robotics, des robots pour aider les hommes et non les remplacer

Aux Jeux paralympiques de PyeongChang, pour la première fois au monde, une personne avec un handicap utilisant un robot portable fabriqué par SG Robotics a porté une torche olympique. Le robot en question est WalkOn Suit qui, en 2016, a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des robots portables exosquelette au Cybathlon. Le Cybathlon est les JO des cyborgs. Cet événement a aussi montré le niveau de la technologie robotique du pays au monde entier.





Et l’entreprise derrière ce robot est SG Robotics. Elle a vu le jour en février 2017 sur la base de technologies sécurisées par le laboratoire Robot System Control du département de Génie Mécanique de l’Université Sogang et le Centre de chiropratique et de Réadaptation Severance.