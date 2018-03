Ncloud24, leader des services de cloud computing en Corée du Sud

Le cloud computing en Corée du Sud signifie la technologie de partage de données en utilisant des serveurs virtuels. Jusqu’il y a peu, les gens avaient l’habitude d’enregistrer leurs ressources informatiques, cela comprend les fichiers, sur leurs propres ordinateurs ou des clés USB. Mais avec le cloud computing, les utilisateurs peuvent les stocker dans des serveurs virtuels et les récupérer n’importe quand, tant qu’ils ont une connexion en ligne.





En plus les services de cloud computing constituent la base de l’ère de la quatrième révolution industrielle, où tout est connecté via Internet. Le développement de l’Internet des Objets produit une énorme quantité de données, et pour analyser et gérer cette grande quantité de données, la technologie de stockage en nuage de données massives est devenue essentielle.Et c’est ce dont s’est aperçu Maeng Sang-young quand il a démarré son activité de courtage de systèmes de cloud computing en 2011 avec sa société Ncloud24.