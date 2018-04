L’entreprise sud-coréenne Eagon Windows & Doors est la première au monde à avoir reçu le certificat de composant du Passive House Institute ou encore PHI dans la catégorie « vitrage isolant sous vide ».





Il faut savoir que le PHI, autrement dit, l’institut allemand de la maison passive certifie les bâtiments et les matériaux de construction respectueux de l’environnement qui réduisent la consommation d’énergie en utilisant des technologies d’isolation de haute technologie. En tant qu’autorité sur ce segment, l’institut est reconnu pour son processus de sélection rigoureux et ses certifications. Ce qui fait que les matériaux de construction avec les certifications PHI sont reconnus pour leurs fonctions écologiques partout dans le monde sans procédures particulières. Et aujourd’hui, de nombreux fabricants de matériaux de construction les demandent, et Eagon Windows & Doors est la seule entreprise à l’avoir obtenue dans le domaine des doubles vitrages avec vide. L’entreprise sud-coréenne a même récemment réalisé un exploit en produisant un « double vitrage super vide » qu’elle a développé sans aide extérieure.