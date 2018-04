Créé en 2001, l’entreprise RSUPPORT est une société internationale de logiciels qui apporte des solutions dans le domaine de la connectivité par sa technologie innovante d’assistance à distance.







Grace à ce service, lorsqu'un problème survient dans un ordinateur, le technicien ne se rend plus nécessairement chez le propriétaire de l'ordinateur, mais un gestionnaire de système peut accéder directement à l'ordinateur pour résoudre le problème. De tels services permettent donc de gagner du temps et de réduire les coûts liés aux visites sur site.



La technologie de support à distance peut être appliquée à des ordinateurs, des appareils mobiles, des machines à laver, des réfrigérateurs et même de l’informatique de bureau. RSUPPORT est pionnier dans ce marché de l’assistance à distance.