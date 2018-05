Iconix Entertainment et ses figurines à la conquête du monde

Iconix est une entreprise sud-coréenne d’animations pour enfants qui a vu le jour en 2001, avec le souhait de faire quelque chose de différent des autres. Et pour ce faire, elle a d’abord cherché à savoir quels animaux les enfants de moins de trois ans préférés, et c’est comme ça qu’elle est tombée sur le bébé pingouin. Ainsi a-t-elle développé des aventures ludiques du pingouin Pororo et de ses amis. Puis en 2010, après que Pororo soit devenu un succès mondial, elle a lancé une autre série qui est devenue elle-aussi très populaire « Tayo, le petit bus ».







Outre ces deux succès, Iconix a aussi réussi dans le merchandising de ces produits, avec plus de 2 500 types de produits de ses caractères, en travaillant avec de nombreuses entreprises partenaires dont plus de 200 rien qu’en Corée du Sud.