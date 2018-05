ART Licensing, pour faire la promotion des personnages et autres produits dérivés sud-coréens

Les personnages et autres produits dérivés ont des valeurs économiques élevées, comme peut en témoigner le jeu de réalité augmentée basé sur Pokemon lancé en 2016. Dans le monde, la taille du marché des licences de personnages est passée de 146 milliards en 2010 à 180 milliards de dollars en 2010.







Et sur ce segment, la société sud-coréenne ART Licensing est engagée dans diverses activités de personnages et de protection des droits d’auteur des artistes sud-coréens, mais aussi de promotion et de vente de licence de produits d’artistes du pays à l’étranger. Et grâce à son analyse précise de contenus et à un marketing efficace, elle a su rendre le personnage de « Stay Pangah! » populaire dans plusieurs pays d’Asie.