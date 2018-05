Finotek, numéro un sud-coréen de la fintech locale

La société sud-coréenne Finotek a vu le jour en novembre 2008 en se concentrant sur les technologies et les services nécessaires aux établissements financiers en ligne. Elle a développé une gamme complète de plates-formes techniques pour proposer des services financiers efficaces, des solutions de prêt hypothécaire en ligne en temps réel à la vérification de nom réel. Elle a aussi élargi la portée des services des banques en ligne qui peuvent exploiter un de ses agents conversationnels d’IA, autrement dit deschatbots, capables de communiquer avec les clients ou de leur fournir des conseils.







A ses débuts, quand l’entreprise s’est lancée dans ce secteur, la fintech n’était pas encore quelque chose de très connue dans le monde, et encore moins en Corée du Sud où ce concept n’est arrivé qu’en 2014-2015. Mais les responsables de l’entreprise ont anticipé l’évolution des établissements et des services financiers en ligne, et développé des technologies adaptées. Ce qui fait qu’aujourd’hui, elle a réussi à s’imposer et avec ses services nécessaires aux banques en ligne à se rendre indispensable.