BF Medical, créateur de la vague sud-coréenne du traitement médical

Le groupe sud-coréen BF Medical une société qui contribue à étendre le hallyu ou la vague de la culture pop coréenne à l'étranger dans le domaine du traitement médical.







Le groupe de soins aide à la gestion des hôpitaux en Corée du Sud et à l’étranger, principalement en Chine. Mais il sait aussi séduire les patients étrangers pour venir se soigner au pays du Matin clair, peut effectuer des tests génétiques avec une de ses filiales, ou encore développer des produits médicaux et cosmétiques en utilisant des technologies avancées de décodage du génome. Une autre de ses filiales fait également de la recherche sur les cellules souches tout en proposant des services anti-âge.

Une large palette de savoirs et de savoir-faire qui lui a permis au fil des ans de devenir un acteur important sur ce segment particulier.