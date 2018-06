Hyundai Rotem, du matériel roulant ferroviaire de pointe

Hyundai Rotem est le principal fabricant de matériel roulant sud-coréen. L’entreprise fabrique différents matériels roulant ferroviaires de pointe, tels que des rames de métro, des wagons et des locomotives ou encore des moteurs. Elle a ainsi développé le train à grande vitesse KTX-Sancheon en 2008. Puis en 2012, elle a développé le modèle HEMU-430X, un train à grande vitesse qui peut aller jusqu’à de 430 km-heure. Plus récemment, en 2016, ses trains maglev à sustentation magnétique sans pilotes sont entrés en fonction à l’aéroport international d’Incheon.







Mais en plus de cela, la société propose des solutions intégrées pour l’industrie ferroviaire, exploite des systèmes de défense avec des véhicules de combat et elle est aussi spécialisée dans l’ingénierie, la fabrication et la mise en service de produits dans le domaine des aciéries, des usines de fabrication automobile et des centrales électriques. Une large palette qui lui a permis de devenir l’un des cinq premiers acteurs mondiaux sur le segment du matériel roulant ferroviaire.