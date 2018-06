La société Doosan Heavy Industries & Construction a été fondée en 1962. Et au fil des ans, elle est devenu l’un des principaux fournisseurs d’équipements pour centrales électriques et de solutions de dessalement d’eau de mer du pays. Connue pour ses technologies de pointe, elle est aussi la plus performante sur le marché mondial du dessalement d’eau de mer, avec une part de marché de 40 %. Dans le domaine des centrales électriques et nucléaires, elle a participé à tous les grands projets du pays depuis les années 1970. Ce qui lui a permis d’exporter du matériel pour centrales nucléaires aux États-Unis en 1999, et de signer un accord en 2010 pour fournir des réacteurs nucléaires aux Émirats Arabes Unis. Et aujourd’hui, elle s’attaque au domaine des systèmes de stockage d’énergie avec un système de stockage d’énergie ou encore ESS.