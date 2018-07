Shinil Industrial, numéro un des ventilateurs électriques

Le dicton dit que « Tous les ventilateurs électriques mènent à Shinil ». Car le groupe sud-coréen représente un peu l’histoire de ces produits dans le pays. Créée en 1959 en tant que petit fabricant de moteurs, la société a commencé en 1964 à développer des ventilateurs électriques, alors que, jusque là, le pays ne faisait qu’en importer. De bonne qualité et à des prix abordables, quand on connaît la chaleur de l’été dans la péninsule, on comprend que ses produits ont tout de suite séduit les gens. Puis en 1973, Shinil est devenu la première entreprise du pays à en exporter au Japon, aux États-Unis et en Asie du Sud-est. Puis en 1980, elle a été le premier fabricant de ventilateurs électriques a obtenir la certification d’état KS.





L’entreprise doit son succès au fait que tous les ans, la société présente de nouvelles technologies. Par exemple l’année dernière, elle a lancé un ventilateur électrique à reconnaissance vocale, qui a reçu le prix de l’innovation.