Hanwha Systems, la défense du pays de demain

Le paysage de la guerre a beaucoup changé. De moins en moins de gens font l’armée, et la durée du service est réduite année après année. Pourtant, les compétences des soldats se sont étendues. Aussi pour résoudre efficacement les problèmes, l’armée construit-elle cinq forces qui devraient changer la donne sur les zones et champs de bataille.

Aujourd’hui, l’environnement changeant a grandement besoin d’unités de combat sans pilote utilisant des drones, en particulier. Et l’entreprise Hanwha Systems a commencé à effectuer des recherches sur la façon d’appliquer des drones aux militaires ou sur l’utilisation de drones dans six éléments de la guerre tels que le commandement, le contrôle, la protection, les manœuvres, la puissance de feu et le soutien logistique. Plus spécialement, elle a axé sa recherche sur la façon de maximiser la puissance de combat en utilisant à la fois des drones avec et sans pilote avec une certaine réussite.