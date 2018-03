Les sud-Coréens et le Vietnam

Nous prenons le large cette semaine en compagnie de Patrice et bien entendu, Woomi et Jérome. Une destination inattendue puisque nous quittons la Corée du Sud pour le Vietnam.



Le Vietnam entretient depuis plus de 50 ans des relations particulières avec la Corée du Sud. Pays confucéen, divisé en son temps, le plus grand Etat né de l'ancienne Indochine française accueille de nombreux sud-Coréens ainsi que des entreprises en provenance du pays du Matin Clair.







Expatriés qui forment la plus importante communauté étrangère, mais aussi de nombreux touristes qui recherchent le soleil, les plages et les délices de la gastronomie vietnamienne.



Vietnam, Corée du Sud, deux pays membres de la francophonie qui tissent des liens très forts puisque 70% des épouses étrangères de sud-Coréens sont vietnamiennes et peuplent généralement les campagnes du centre de la péninsule.



Les investissements sud-coréens sont nombreux au Vietnam et dans de multiples domaines que cela soit dans la production de téléphones ou dans la grande distribution. Les Vietnamiens sont très friands d'ailleurs des produits de l'industrie agroalimentaire coréenne.







Un programme qui nous éclaire donc un peu plus sur le rôle régional que joue la Corée du Sud qui cherche à trouver sa place dans une région où Japon et Chine sont les deux vrais poids lourds économiques et politiques. Bonne écoute !