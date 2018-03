Live Club Day : Hongdae vibre au son de la K-indie

Le dernier vendredi de chaque mois, le quartier jeune, branché et survolté de Hongdae, situé dans l’ouest de Séoul, met à l’honneur les musiciens indépendants à l’occasion du Live Club Day. Avec un seul pass à 25 000 wons, soit un peu moins de 19 euros, on peut se rendre librement au concert de son choix.





Que ce soit le Club FF et le Gogo’s 2, deux salles à la programmation rock, l’Evans Lounge, dédié aux sons plus jazzy, ou le CJ Azit, un rutilant espace tout neuf, les spectateurs ont ainsi l’occasion de visiter tout un éventail de nouveaux lieux.La programmation est foisonnante avec plus d’une trentaine de groupes tous plus alléchants les uns que les autres. Le Live Club Day se déroule de 19h jusqu’à minuit environ, il est donc préférable de bien étudier le programme pour prévoir son itinéraire musical. Le plus judicieux, c’est d’acheter son pass en avance sur Internet ou dans un guichet situé non loin des salles de concert. Il y a même quelques billets à tarif réduit disponibles en ligne bien en amont de l’événement.La première édition de Live Club Day remonte à mars 2001 à Hongdae, le quartier étudiant qui a vu naître la scène culturelle indépendante coréenne. Le projet s’est ensuite arrêté en 2011 avant de reprendre quatre ans plus tard pour le plus grand bonheur de tous les fans de musique. Vendredi 30 mars marquera donc le 36e Live Club Day depuis sa renaissance. Vous pourrez, entre autres, y entendre du rock atmosphérique avec The Vane, la douce voix de Na Hee-kyung vous susurrer des ballades aux accents folk, la pop-électro élégante et euphorisante de The Solutions ou encore le rock psychédélique de Blue Turtle Land.