Il y a 60 ans

Pour fêter le soixantième anniversaire du service français de KBS WORLD Radio, Patrice nous fait remonter le temps et nous projette en 1958. Une importante date pour les Français puisque c'est la naissance de la Ve République.



Un petit retour en arrière qui nous permet de mieux comprendre la situation politique du pays, son développement économique et ses relations avec le Nord.





Cette projection dans le temps est faite à travers le cinéma mais aussi en musique. Des arrêts sur sons, images et chiffres qui illustrent les grands traits de la Corée du Sud avant qu’elle ne devienne la puissance régionale d'aujourd'hui, même s'il s'avère important de comprendre que rien n'est joué à cette époque pour le pays du Matin clair.Bien entendu le tout avec beaucoup d'humour et d'espièglerie de la part de nos trois amis : Woo-mi, Jérôme et Patrice. En espérant que vous passerez un heureux moment qui pour certains ravivera des souvenirs !