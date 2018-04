Les papilles sont en fête avec Goût de France / Good France

De nombreux restaurants de Séoul embaumaient le parfum de délicieux plats français du 21 au 23 mars derniers, car les menus « à la française » étaient à l’honneur à l’occasion de la 4e édition de Goût de France / Good France !





Tout d’abord, pendant une journée, les cuisiniers de 150 pays à travers les 5 continents se sont retroussé les manches pour partager la richesse de la gastronomie française.Cette année, la Nouvelle Aquitaine a été particulièrement mise en avant. Cette région est réputée pour la qualité de ses vins qui contribuent au rayonnement de la France. Les spécialités de la Nouvelle Aquitaine étaient ainsi proposées par les chefs de plus de 3 000 restaurants du monde entier.En plus du dîner organisé par l’Ambassade de France en Corée, 23 établissements ont participé à l’événement, dont notamment « Le Moulin » situé sur Gyeonridan, « L’Empreinte », non loin du quartier étudiant de Hongdae, ou encore le « Cordon Bleu » qui est un restaurant mais aussi une académie de cuisine qui se trouve au sein de l’université féminine de Sookmyung.Cette fête de la francophonie, organisée en Corée du Sud depuis plus d’une décennie, permet aux locaux comme aux Français de se rencontrer autour de la langue française bien sûr mais aussi de spectacles, d’expositions, de projections de films, de conférences et d’événements gastronomiques. Une belle harmonie tricolore !