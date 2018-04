Les montagnes coréennes accueillent les promeneurs pendant la belle saison

La mégalopole survoltée de Séoul offre aussi de véritables oasis de verdure luxuriante accessibles en quelques stations de métro seulement. Il est donc très facile pour tous les amateurs de randonnées de fuir l’agitation de la ville afin de passer un moment paisible au sein d’une des nombreuses montagnes dont regorge notamment la région séoulienne.







Le parc national du mont Bukhansan qui signifie « la montagne au nord du fleuve Han » fait partie des incontournables. Même si ses différents sentiers sont parfois encombrés de monde au printemps et en automne, la nature y est très belle et les points de vue au sommet sont à couper le souffle.







Des sentiers de randonnée sont prévus pour tous les niveaux. Il y a trois pics principaux sur le site qui couvre environ 80 m2, dont Baegundae qui surplombe Séoul du haut de ses 836 mètres, mais aussi la forteresse de Bukhansanseong, un mur défensif de 9,5 km de long, ou encore de nombreux temples bouddhiques dont certains sont encore habités. Beaucoup de choses à voir donc, ce qui explique que plus de 5 millions de marcheurs s’y rendent chaque année !







Sur la côte est, dans la province de Gangwon, il y a le parc de Seoraksan qui a su conserver sa nature particulièrement sauvage. Il est surtout recommandé d’arpenter ses chemins de randonnée en automne car les couleurs chatoyantes de sa végétation sont réputées comme étant les plus belles de Corée.







Cependant, n’hésitez pas à vous y rendre dès maintenant pour découvrir les nombreux trésors que ce site recèle : torrents, imposants rochés, temple bouddhique creusé à même une falaise et bien plus encore !







Il ne faut bien sûr pas oublier le mont Halla situé au centre de l’île volcanique de Jeju. Culminant à 1 950 mètres d’altitude, c’est le plus haut point de la Corée du Sud. La marche est longue, 4 heures à l’aller et la même chose au retour… mais l’arrivée à son sommet agrémenté d’un cratère rempli d’eau vous comblera de joie et de fierté.