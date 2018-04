Le 60e anniversaire

Il y a quelques jours, nous fêtions les 60 ans du service français de notre radio. Sachez que fêter 60 ans au pays du Matin clair n’est pas anodin.



Au cours des six dernières décennies, la Corée du Sud est passée de pays sous-développé à pays développé en se classant en 2017, sur la base de son PIB (1 521 milliards de dollars), en 11e position parmi les pays les plus industrialisés, entre le Canada et la Russie.







Qui dit pays sous-développé, dit espérance de vie moins longue. Mais la Corée du Sud a réussi un exploit jamais vu ailleurs, celui de se développer à la vitesse de l’éclair et de voir augmenter considérablement l’espérance de vie de sa population par la même occasion. Alors qu’en 1960, l’espérance de vie se situait à 53 ans, elle était en 2016 quasiment 30 ans plus élevée puisqu’elle atteignait 82 ans.







A événement exceptionnel, célébration exceptionnelle : atteindre 60 ans était un fait rare, il était donc normal de le fêter pour souhaiter encore de nombreuses années de vie. La célébration du « hwangap » est généralement organisée par les enfants, et c’est à cette occasion qu’ils donnent de l’argent à leurs parents, alors qu’en temps normal, c’est l’inverse.







Mais comme dit plus haut, l’espérance de vie dépasse désormais les 80 ans, il n’est donc plus si rare de voir des familles fêter les 70 ans (« chilsoon ») et les 80 ans (« palsoon »).