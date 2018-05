En Corée, comme partout dans le monde, la famille est l'un des fondements de la société. Pourtant, en y regardant de plus près et en ayant une connaissance de la langue coréenne, on se rend bien compte que la famille tient un rôle et une place plus prépondérante que ce que l'on trouve en France.



Une multitude d'expressions renvoient au quotidien à la famille. Société confucéenne par excellence, la piété filiale structure profondément les comportements. On se nourrit de l'héritage de ses ascendants que l'on vénère, et on travaille d'arrache-pied pour assurer l'avenir de ses descendants.







La famille a été et reste encore un refuge face aux excès de la société capitaliste coréenne très libérale sur laquelle l'Etat s'est appuyé pour minimiser les coûts du développement à marche forcée et assurer un contrôle social étroit.







Pour les nouvelles générations, la famille traditionnelle, au regard du faible taux de mariage, passage obligé pour vivre en couple en Corée, et de l'effondrement de l'indice de fécondité, devient un modèle que l'on rejette au point que l'on puisse parler de défamiliarisation.







Une famille prise en étau dans une « modernité compressée », un rapide passage d'une société traditionnelle et agricole à une société riche et postmoderne. Dans ce pilier que constitue la famille en Corée, il est primordial de comprendre que s'y tient en son centre, la mère.



Un voyage dans la famille coréenne au mois de mai où l'on fête au pays du Matin clair la journée des enfants et des parents. Bonne écoute à tous !