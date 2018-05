Le festival des lanternes de lotus illumine l’anniversaire de Bouddha

Le festival des lanternes à Séoul est organisé depuis plus de 1 300 ans en l’honneur de la naissance de Bouddha. Pour célébrer cet événement, des milliers de lanternes de papier aux couleurs chatoyantes ornent les rues, et de spectaculaires parades sont organisées au cœur de Séoul.







L’exposition des lanternes traditionnelles se tient aux temples Jogye et Bongeun ainsi que le long du ruisseau Cheonggye, trois endroits incontournables pour s’offrir un doux moment de flânerie. Les lanternes les plus remarquables sont confectionnées selon l’art ancestral du papier coréen « hanji ». Il s’agit d’un papier fabriqué à la main à partir d’une pâte de murier cultivée en Corée. Parmi ses grandes qualités : sa longévité, sa blancheur translucide, sa grande résistance et le fait que ce soit un excellent support pour la peinture en font le matériau idéal pour réaliser de somptueuses lanternes.







Lorsque la nuit tombe, c’est une véritable féérie de couleurs. Quoi de mieux que le son des clapotis de l’eau pour savourer la lumière douce et merveilleuse des lanternes. En se promenant sur le bord du ruisseau Cheonggye, une expérience onirique s’offre à vous jusqu’au 23 mai. Pour que la magie soit vraiment totale, il est fort recommandé de s’y rendre du lundi au mercredi dès que le ciel s’obscurcit. En fin de semaine, vous risquez de croiser une foule de visiteurs rendant l’ambiance moins propice à la rêverie.







Ce festival offre aussi l’opportunité de participer à des ateliers pour apprendre à confectionner soi-même sa lanterne de lotus. Un joli souvenir à rapporter à la maison. Un concours réservé aux étrangers est même organisé. Les enfants pourront aussi déployer toute leur agilité en fabriquant des vêtements traditionnels. Et il ne faut bien sûr pas oublier ceux qui s’intéressent particulièrement à l’aspect spirituel du bouddhisme. Des séances de prières, des cérémonies du thé et de méditation zen leurs sont tout spécialement destinés.