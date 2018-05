Greenplugged Festival : le mariage parfait entre pique-nique et musique

Les amoureux de découvertes musicales tout comme les gourmands attendent chaque année le printemps pour retrouver le Greenplugged Seoul Festival, un événement qui fusionne belles mélodies et farandole des saveurs. En plein cœur de Séoul, les pelouses du parc Nanji qui bordent la rivière Han accueillent des artistes indépendants et une multitude de stands proposant des plats variés pour pique-niquer au soleil.



Lancé en 2010, le festival ouvre ses portes à la belle saison avec comme devise « un projet éthique et une attitude respectueuse pour un avenir meilleur ». Le Greenplugged n’a pas de vert que le nom, il cherche aussi à véhiculer des valeurs écologiques en soutenant des campagnes contre la désertification, en imprimant ses tracts sur du papier recyclé ou encore en permettant à différentes associations de faire leur promotion.







Cette ambition de mêler concerts, repas sur l’herbe et éthique environnementale lui permet de se distinguer des nombreux autres festivals. De plus, sa programmation musicale est particulièrement attrayante puisqu’elle rassemble un large éventail d’artistes confirmés et de nouveaux talents. Lors de l’édition 2018, les concerts étaient répartis sur deux sites comprenant chacun deux grandes scènes principales. Pratiquement tous les styles musicaux actuels étaient représentés, il y avait bien sûr du rock (Romantic Punch, The Koxx,…), du hip hop (MBTY, Ambition,…) ou encore de l’électro (Idiotape, Glen Check,…).



Si le parc Nanji est très facile d’accès grâce aux navettes gratuites prévues à la sortie du métro Digital Media City, une longue distance sépare les deux sites où se déroulent les représentations. Un trajet de plus de dix minutes est nécessaire pour passer de l’un à l’autre et comme il n’y aucun temps de battement entre les groupes, il faut parfois courir à vive allure. Mieux vaut donc bien prévoir son programme !







Par rapport aux festivals musicaux européens où la nourriture est généralement de mauvaise qualité, le Greenplugged Seoul Festival accueille une vingtaine de stands proposants des plats variés et délicieux à des prix raisonnables. Du poulet sous toutes ses formes, du bœuf grillé, des pizzas, mais aussi des spécialités coréennes, indiennes et japonaises. Inutile de passer à l’épicerie au préalable, tout est là pour un pique-nique réussi. On souhaiterait même que le festival se prolonge quelques jours de plus, histoire d’avoir le temps de tout goûter.