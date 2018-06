Ojukheon, la maison du bambou noir

Le patrimoine culturel et historique de la péninsule coréenne est vaste. Les lieux sont remplis d’histoires et de légendes. Cette semaine, nous vous parlons de Ojukheon, qui se traduit littéralement par la « maison de bambou noir ». Ce lieu est situé à Gangneung, dans la province de Gangwon, à l’est de la péninsule.







Ce nom n’est pas anodin puisqu’il s’agit bien d’une maison entourée d’une forêt de bambous noirs (o : noir ; juk : bambou ; heon : maison). Bien que moins connu que son frère vert, le bambou noir est très fin et blanchit quand il vieillit.







Ojukheon est un lieu chargé d’histoire. Cette maison a vu naître Sin Saimdang, une peintre, poétesse, écrivaine et calligraphe de l’époque Joseon, mais aussi son fils, le prodige Yulgok Yi I. Ayant vraisemblablement hérité du talent de sa mère, il écrira son premier poème avant même l’âge de sept ans. Enfant prodige, il reçoit les meilleures notes à ses concours et examens et commence une carrière administrative très jeune. Philosophe, écrivain et spécialiste du confucianisme, Yi I a son portrait sur les billets de 5 000 wons depuis 2006.



Quant à sa mère, elle a eu l’honneur d’être choisie pour représenter le billet de 50 000 wons, créé en 2009. Mère et fils sont donc deux personnages historiques gravés dans le quotidien des sud-Coréens à travers les billets qu’ils ont en main. Une façon de leur donner l’importance qu’ils méritent et surtout, qu’on n’oublie pas leur valeur dans l’histoire de la péninsule coréenne.