Le masque antipollution, un accessoire qui a le vent en poupe

Le sable jaune chargé de pollution industrielle en provenance des zones désertiques de la Chine, de la Mongolie et du Kazakhstan, assombrit chaque année le ciel du pays du Matin clair. A l’intérieur du pays, les principales émettrices de ces polluants sont les centrales thermiques et les voitures diesel.



Il en résulte un véritable cocktail chimique comprenant de l’aluminium, du plomb, du cuivre, du benzène, du toluène ou encore de l’oxyde d’azote. Cela provoque diverses irritations et maladies respiratoires, notamment chez les individus les plus fragiles.







On constate le degré d’appréhension des sud-Coréens vis-à-vis de la pollution atmosphérique en observant le grand nombre de personnes portant des masques dans la rue. Ce type de protection est disponible dans toutes les tailles, toutes les couleurs et il en existe des plus ou moins performants.



Les plus simples et économiques, que l’on peut se procurer dans les supérettes de quartier et les pharmacies, ressemblent à des masques chirurgicaux. Il y en a aussi des plus élaborés et des beaucoup plus stylés, ornés d’une tête d’ourson, d’un groin de cochon, du nom d’un groupe d’idoles, ou encore sertis de faux diamants.









La présence des lettres « KF » pour « Korea Filter », permet de jauger le pouvoir filtrant d’un masque en se rapprochant des standards européens. La mention KF80 indique que la protection permet de filtrer 80 % des particules fines, KF94 correspond à 94 % et KF99, 99 %. Pour réellement se protéger de la pollution, il est déconseillé d’utiliser un simple textile ou un article ne portant pas la mention évoquée.



Il y a plusieurs types d’attaches. Celles qui passent complètement derrière la tête sont à privilégier par rapport aux élastiques qui se placent autour des oreilles. Il s’agit également d’accessoires de mode. Les idoles en portaient à la base pour se déplacer incognito en pleine rue, puis certains fans de k-pop ont peu à peu imiter ce style. Ces masques sont souvent de couleur noire pour donner à celui ou celle qui le porte un petit air de star.