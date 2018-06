Vladivostok et les Coréens

« Un regard sur la Corée » part pour une destination lointaine en termes de dépaysement, et pourtant si proche de la péninsule coréenne. Cette semaine, en compagnie de Woo-mi et de Jérôme, Patrice nous parle de Vladivostok. Cette ville russe se situe à 700 km de Séoul, soit une heure et demie d'avion en tenant compte du fait que la Corée du Nord ne peut être survolée. Certains choisissent d'y aller en bateau. Un voyage qui dure 22 heures.







Vladivostok et sa région entretiennent une relation particulière avec la Corée depuis des décennies, puisque nombreux furent les paysans coréens qui s'y installèrent au milieu du XIXe siècle. Beaucoup d'entre eux devinrent résistants face à la colonisation japonaise au début du XXe siècle. Les Coréens de l'Extrême-Orient russe furent nombreux aussi à soutenir la Révolution russe et l'arrivée des Soviétiques dans la région.







La paranoïa de Staline mène en 1937 à la déportation d'une grande partie de la population vers l'Asie centrale. Ceux qu'on appelle les « Koryoin » ou « Koryosaram » reviennent s'installer parfois sur la terre de leurs ancêtres, tandis qu'affluent aujourd'hui dans la région touristes et investisseurs coréens.



En effet, riche en potentialités, la région de Vladivostok peut servir de véritablement terrain de jeux. La nature est abondante et la ville offre un véritable dépaysement culturel pour tous les Asiatiques. Les Coréens en sont les plus proches. Une ville éloignée, donc, tout en étant si proche.