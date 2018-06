La fête de la musique française résonne dans les rues de Séoul

L’arrivée de l’été est synonyme de douces mélodies à savourer au soleil, et cette année encore (cocorico !) la musique française va raisonner dans les rues de Séoul. La deuxième édition de la Fête de la musique du district de Seodaemun se déroule ce week-end dans la rue piétonne de Sinchon.







Jeudi dernier, plusieurs restaurants du quartier de Chungjeongno ont profité du soutien de l’ambassade de France pour ouvrir les festivités en invitant des groupes de musique variés à se produire. Les clients mais aussi les passants ont ainsi pu profiter d’un large éventail de styles musicaux allant du classique au jazz en passant par la pop coréenne. Samedi 23 à 19h, Joyce Jonathan, présentée comme la nouvelle arme de séduction massive de la «French Pop», sera la tête d’affiche du concert donné à Sinchon. Elle s’est déjà produite en Corée du Sud l’an passé à l’occasion du Busan One Asia Festival. Et demain à 16h45, le duo marseillais Kid Francescoli sera aux manettes pour réchauffer l’ambiance avec ses chansons pop/électro. Voilà qui devrait enflammer le quartier déjà très dynamique de Sinchon qui borde la prestigieuse université Yonsei. La rue piétonne qui se situe entre la sortie 2 et la sortie 3 de la station de métro Sinchon sera d’ailleurs décorée aux couleurs de la France.







D’autres artistes seront présents aux côtés de nos têtes d’affiche françaises : Marmello et Beauty Handsome aujourd’hui ainsi que Vincent and Roses ainsi que Jomungeun Band demain. En dehors des concerts d’autres événements sont prévus. C’est un rendez-vous qui s’est beaucoup étoffé après le succès de la première édition qui a rassemblé plus de 10 000 participants en 2017. Les visiteurs pourront déguster des produits français, déambulé dans le Montmartre Art Market et admirer le marché aux fleurs. Rendez-vous dans le quartier de Sinchon, métro Sinchon sorties 2 et 3. N’hésitez pas à y flâner avant le début des concerts afin de profiter de l’espace dédié à la gastronomie française sans trop faire la queue.