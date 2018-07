La pétanque en Corée du Sud

Dimanche dernier, Patrice s’est rendu au lycée d’Apgujeong à Séoul pour découvrir la filiale sud-coréenne de la Confédération mondiale des sports de boule (CMBS). La pétanque existait déjà auparavant, parmi les francophiles et la communauté française, mais cette fois-ci les sud-Coréens se lancent dans l’aventure avec la Korea Boules Sport Federation.



Forte d’une quarantaine de membres, cette fédération a bien l’intention de grandir. Pour les adeptes de la pétanque, ce sport très français a l’avantage de permettre aux plus jeunes comme aux plus âgés de se retrouver tous ensemble, les femmes comme les hommes. D’autant que la pétanque, qui est aussi un loisir, peut se jouer pratiquement n’importe où, et ne nécessite pas au premier abord de compétences particulières. Pourtant, lors de l’entraînement pratiqué tous les dimanches à Séoul, l’objectif visé est bien d’être en mesure de présenter une équipe olympique en 2024 à Paris.







Les membres actuels sont surtout des enseignants de français et d’éducation physique et sportive. Un bon moyen de faire des émules et de diffuser la passion chez les plus jeunes. Des jeunes pousses qui se retrouvent lors de tournois organisés pour les établissements scolaires où l’on enseigne le français.



Prenons garde donc, car l’équipe nationale sud-coréenne pourrait être en mesure de disputer un titre olympique au favori « naturel », la France, d’autant que celle-ci jouera à domicile.