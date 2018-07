Water Park, les centres aquatiques

En Corée du Sud, où l’été est très chaud, il est parfois indispensable de trouver un moyen de se rafraîchir. Quoi de mieux que la piscine pour cela ?



Eh bien, sachez qu’au pays du Matin clair, on peut trouver des centres aquatiques, appelés « water park », pratiquement partout. Il en existe des plus connus que d’autres, comme Caribbean Bay ou encore Lotte Water Park, mais toutes les régions du pays mettent à disposition des personnes en besoin de fraîcheur des parcs aquatiques tout aussi amusants.







Vous pouvez trouver Ocean World dans la province du Gangwon, Water Kingdom dans l’est de Séoul, Aqua Joy à Namyangju au nord de la capitale, Ocean Park à une heure et demie au sud de Séoul, Ocean Bay à Geoje dans l’extrême sud de la péninsule, The Ocean Water Park, tout au sud aussi… Et ce n’est qu’une partie de la liste.



Que vous y alliez pour une journée ou plus, vous avez accès à toutes les activités : toboggan géant, toboggan capsule, piscine à vague artificielle géante, glisse sur chambre à air, cascade à eau, etc.







Evidemment, le port d’un bonnet de bain ou au moins d’un couvre-chef comme une casquette est obligatoire, tout comme il est préférable que les filles aux cheveux longs se les attachent.



Si vous venez passer quelques jours en Corée du Sud, ne manquez pas d’aller faire un tour dans un « water park », vous ne serez pas déçu. Pour un tarif moyen de 45 000 wons par personne (environ 35 euros), vous êtes assuré de passer un moment marquant de votre séjour.